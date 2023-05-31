Макрон выступил против перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в столице Словакии Братиславе в среду, 31 мая, выступил против перемирия на Украине, и отметил, что западные страны могут пересмотреть свою помощь Украине в случае перехода к затяжному конфликту, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Будем говорить открыто: если мы снизим нашу поддержку, если де факто мы примем в каком-либо виде перемирие или заморозку конфликта, время будет на стороне России. Поэтому, учитывая прилагаемые сейчас усилия и тот факт, что это принципиально для всего глобального порядка и устойчивости европейской безопасности, мы не должны принимать такой сценарий. Наша переоценка во время осени и зимы должна быть сделана в свете того, что будет происходить в ближайшие месяцы, как и в свете нашего стратегического сценария».

«Мы должны подготовиться к тому, что этот конфликт затянется и к последствиям такого развития событий. Мы должны подготовить в соответствии с ситуацией общественное мнение для долгосрочной поддержки Украины в конфликте высокой и средней интенсивности. Для этого нам необходимо со всеми партнерами пересмотреть и проанализировать за лето природу нашей поддержки, а также понять, что нам необходимо, чтобы прийти к ожидаемому результату», – заявил президент Франции и добавил, что «в ближайшие месяцы на Украине будет решаться вопрос установления стабильного мира. При этом, помимо активной поддержки Киева с его контрнаступлением, страны Запада будут параллельно пытаться убедить страны Глобального Юга включиться в процесс урегулирования конфликта, а также разработать четкие и выполнимые гарантии безопасности для Украины, в этом смысле большое значение будет иметь встреча НАТО в Вильнюсе этим летом».

«Если же усилия западных стран провалятся, то им придется провести переоценку ситуации, чтобы понять, как откалибровать поддержку Украины», – отметил французский лидер.

Следует отметить, что отвечая на вопрос модератора мероприятия об украинском контрнаступлении, Макрон заявил, что не будет публично рассуждать о перспективах развития событий в случае провала предполагаемого украинского контрнаступления, выразив надежду на его успех.

Братислава, Иван Бабурин

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