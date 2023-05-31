Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ по укреплению безопасности Запорожской АЭС

Зам.министра иностранных дел РФ Александр Грушко в среду, 31 мая, заявил, что Украина заблокировала все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС, но Россия продолжит обеспечивать защиту станции.

В заявлении Грушко, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ. Украинские власти отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

Эта инициатива P. Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию. Гендиректором МАГАТЭ и Секретариатом Агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось».

«Настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение: его руководство четко выполняет требования Вашингтона и Лондона, которые в угоду политическим интересам легко приносят в жертву как жизни людей, так и безопасность атомных объектов на европейском континенте», – добавил российский дипломат.

Александр Грушко также заявил, что Россия не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий, но продолжит обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и «коллективному Западу» их грубо и безответственно нарушать.

Россия будет предпринимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов, участником которых является РФ.

Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и «коллективному Западу» их грубо и безответственно нарушать. Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий», – заявил зам.главы МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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