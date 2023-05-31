Глава минобороны Сербии пообещал защитить граждан страны всеми необходимыми способами

Министр обороны Сербии Милош Вучевич во время посещения гарнизона города Рашка недалеко от административной линии Косово и Метохии, где в ходе осмотра развернутых там подразделений армии, жандармерии и антитеррористических подразделений МВД в среду, 31 мая, заявил, что Сербия защитит своих граждан всеми необходимыми способами, если политики не найдут мирного политического решения, – сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-служба сербского минобороны.

Согласно сообщению пресс-службы обронного ведомства Сербии, Вучевич заявил следующее: «Армия Сербии и сотрудники МВД успешно реализуют все задачи, поставленные перед ними государством. Политики должны сделать все, чтобы найти мирное политическое решение. Если этого не произойдет, государство Сербия защитит своих граждан всеми необходимыми способами».

Напомним, что в понедельник, 29 мая, на севере Косово обострилась ситуация, когда столкновения во время протестных акций между жителями края и силовиками привели к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 пострадавшим среди военных НАТО из международных сил KFOR.

Белград, Иван Бабурин

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