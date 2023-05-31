Вашингтон пополнит арсенал Украины вооружениями на 300 миллионов долларов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 31 мая, заявил, что президент Соединенных Штатов подписал новый пакет военной помощи Украине в размере $300 млн. в который войдут новые системы Avenger, ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также другие вооружения, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS».

«Это будет 39-е обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Партнеры США по G7 поддерживают Вашингтон в оказании ВСУ помощи, поэтому военная поддержка будет продолжаться», – подчеркнул представитель Белого дома.

В свою очередь, как отмечают американские и украинские СМИ, в Пентагоне огласили полный список вооружений, который будет передан киевскому режиму в рамках очередного пакета военной помощи.

В перечень вооружений, который будет передан Украине, вошли: дополнительные боеприпасы для Patriot; ракеты AIM-7 для ПВО; ЗРК Avenger; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для реактивных систем HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы; 105-мм танковые боеприпасы; высокоточные авиационные боеприпасы; авиационные ракеты Zuni; боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов; противотанковые комплексы АТ-4; более 30 млн. патронов к стрелковому оружию; оборудование и системы разминирования; взрывные боеприпасы для преодоления препятствий; приборы ночного видения; запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

В сообщении Пентагона также говорится, что «совокупно Соединенные Штаты взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

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