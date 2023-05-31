США против ударов Киева по территории России, потому что желают избежать Третьей Мировой войны

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в среду, 31 мая, заявил, что США хотят избежать Третьей Мировой войны, поэтому против ударов Украины по территории России, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, почему США выступают против ударов Украины по территории России, Кирби сказал: «Чтобы избежать Третьей Мировой войны»

«Мы заявляем, что не способствуем и не поощряем атаки внутри России, поскольку не хотим, чтобы эта война распространилась. Война против США или НАТО принесла бы страдания по всей Европе. Поэтому мы не хотим эскалации», – добавил представитель Белого дома.

Кирби также заявил, что «США уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России F-16, которые планируется ей передать. Да, мы получили заверения на разных уровнях, не только от президента Зеленского, но и других высокопоставленных военных руководителей на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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