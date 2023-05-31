МИД Норвегии: Не стоит переоценивать последствия контрнаступления Украины

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельт заявила, что не следует переоценивать результаты возможного контрнаступления Украины, – сообщает в среду, 31 мая, Deutsche Welle*

В интервью изданию Хюитфельт сказала: «Нам не следует переоценивать последствия такого контрнаступления. Я полагаю, что будет очень, очень трудно. Однако, необходимо продолжать оказывать содействие Украине».

*признано в РФ СМИ-иноагентом

Осло, Иван Бабурин

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