Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что «в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения»

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Майя Санду заявила, что в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения. Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и её людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно. Взаимоуважения нет у нынешнего Президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык».

Ранее сегодня президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу TVR Moldova заявила, что в отношениях Молдавии и России нет взаимоуважения.

«Я старалась выстроить с Россией прагматичные отношения. Все попытки оказались безуспешны. У нас никогда не было отношений, основанных на взаимоуважении, несмотря на все усилия со стороны Молдавии», – сказала глава Молдавской республики.

Москва, Иван Бабурин

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