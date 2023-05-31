Президент Хорватии заявил, что нет разницы между лозунгами «Слава Украине!» и «Зиг хайль!»

Президент Хорватии Зоран Миланович в среду, 31 мая, заявил, что нет разницы между лозунгами украинских неонацистов «Слава Украине!», приветствием нацистской Германии «Зиг хайль!» и хорватским аналогом «За дом – готовы!», – сообщают хорватские СМИ.

Как сообщают СМИ, Зоран Миланович сказал следующее: «Я изо всех сил борюсь, чтобы каким-то образом убрать отовсюду такие лозунги, как «За дом – готовы!». Впрочем, нет никакой разницы между хорватским «За дом – готовы!» и украинским «Слава Украине!». Это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев. И это факт. Это такое же старое хорватское приветствие, как и «Слава Украине!» и «Зиг хайль!»

Загреб, Иван Бабурин

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