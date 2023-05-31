Полторы тысячи детей из обстреливаемой неонацистами Белгородской области примут семь российских регионов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 31 мая, заявил, что полторы тысячи детей, в том числе с родителями из подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских неонацистов, Грайворонского и Шебекинского округов, готовы принять пять российских областей, а также Ставропольский край и республики Крым и Северная Осетия-Алания.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Понимаю, что вопрос безопасности детей в двух округах – Грайворонском и Шебекинском – стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. Поэтому обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, а также Ставропольского края и республик Крым и Северная Осетия-Алания с просьбой помочь организовать летний отдых для наших детей и семей с маленькими детьми. Они все с большой радостью откликнулись на мою просьбу, за что я им безгранично благодарен».

«Сегодня по приглашению губернатора Александра Викторовича Гусева 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область. Учреждение детского отдыха расположено в лесном массиве рядом с берегом реки Дон. Провожая ребят, договорился с ними, что обязательно постараюсь заехать к ним в гости и посмотреть, как они устроились. Очень надеюсь, что дети проведут это время с пользой: смогут отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями и вернутся домой с новыми впечатлениями. Конечно, помощь от коллег-губернаторов очень своевременна. Завтра 200 человек – мамы или бабушки с маленькими детьми – уезжают в Пензенскую область по приглашению Олега Владимировича Мельниченко. В субботу 600 человек – 300 грайворонцев уезжают в Ярославскую область к Михаилу Яковлевичу Евраеву и 300 шебекинцев – в Калужскую область к Владиславу Валерьевичу Шапше. Сегодня проговорил с губернатором Липецкой области Игорем Георгиевичем Артамоновым, договорились о том, что 200 человек – это семьи с маленькими детьми – уедут в Липецкую область. И губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур также подтвердил, что готов принять 200 человек. Да, немножко далеко, но точно безопасно», – сообщил глава Белгородской области и добавил: «Мы продолжаем работу в этом направлении. Как и всегда, буду вам обо всем докладывать».

Белгород, Иван Бабурин

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