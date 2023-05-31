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Четверг, 1 июня 2023, 00:45 мск

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Литва опасается провокаций со стороны Белоруссии во время саммита НАТО

Фото: freepik.com

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас на пресс-конференции в среду, 31 мая, заявил, что во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе опасается провокаций со стороны Белоруссии, которая может использовать нелегальных мигрантов против Литвы, – сообщает издание Delfi.

В ходе общения с журналистами Любаевас сказал: «Поддерживаем постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, оцениваем обстановку на государственной границе. На сегодняшний день мне бы не хотелось называть какие-то конкретные риски. Одним из возможных рисков, входящих в зону нашей ответственности, является использование нелегальной миграции с целью дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия (саммита НАТО, прим.ред.)».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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