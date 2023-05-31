Два сенатора демократа призвали Байдена создать международный трибунал против России

Сенаторы демократы Бен Кардин и Тим Кейн в среду, 31 мая, обратились к президенту США Джо Байдена с призывом поддержать создание международного трибунала, осуждающим действия России на Украине, о чем представили соответствующую резолюцию, – сообщает ТАСС.

В тексте резолюции, представленной сенаторами, в частности, говорится: «Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины. … Хоть Международный уголовный суд и обладает требуемой юрисдикцией в целом, но он не может расследовать события на Украине, поскольку ни Украина, на Российская Федерация не ратифицировали Римский статут».

«Считаем, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генеральной ассамблеи ООН», – говорится в заявлении на сайте сенатора Кардина.

Вашингтон, Иван Бабурин

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