Учить украинцев летать на F-16 будут поляки, но сами истребители не отдадут

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита Европейского сообщества в Кишиневе в четверг, 1 июня, заявил, что обучаться пилотированию истребителей F-16 украинские летчики будут в Польше, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами польский премьер сказал: «Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16. Но, Польша не собирается передавать Украине свои F-16 – у нас самих слишком мало таких самолетов. Так что, на данный момент в отношении нас не может быть таких ожиданий».

Кишинев, Иван Бабурин

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