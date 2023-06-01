Медведев: террористический киевский режим подлежит истреблению

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области в четверг, 1 июня, заявил, что режим, который сложился на Украине – террористический, и он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, Медведев, общаясь с военнослужащими, говорит: «Спецоперация, по сути, в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве – нужно уничтожить само осиное гнездо. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза, и придется постоянно проводить операции типа той, которая уже больше года проводится. Здесь не должно быть никаких сомнений. Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, он должен быть уничтожен».

Комментируя атаки дронов на Москву, зампред российского Совбеза также сказал: «Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военное сражение и не военное действие. Она не укладывается в правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению и только, потому что, те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используются, не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам госуправления. Значит, цель простая – причинить ущерб, повреждения гражданскому населению. Это террористический акт».

Волгоград, Иван Бабурин

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