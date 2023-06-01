российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 июня 2023, 20:14 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны Израиля: Военные могут быть вынуждены исполнить свой долг в случае эскалации со стороны Ирана

Фото: pixabay

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль стоит перед лицом растущей ядерной опасности со стороны Ирана, но военные Израиля готовы при необходимости исполнить свой долг по защите страны, – сообщает в четверг, 1 июня, издание The Times of Israel.

Комментируя отчет МАГАТЭ, согласно которому, у Ирана достаточно обогащенного урана для создания двух ядерных бомб, Галант сказал: «Государство Израиль стоит перед лицом растущей опасности. Мы можем быть вынуждены исполнить свой долг по защите нашей родины. Задачи трудные, а вызовы большие. Реальность, в которой мы оказались, сложна, но государство Израиль ЦАХАЛ и другие службы безопасности знают, как обеспечить защиту государства».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,