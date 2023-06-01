Минобороны Израиля: Военные могут быть вынуждены исполнить свой долг в случае эскалации со стороны Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль стоит перед лицом растущей ядерной опасности со стороны Ирана, но военные Израиля готовы при необходимости исполнить свой долг по защите страны, – сообщает в четверг, 1 июня, издание The Times of Israel.
Комментируя отчет МАГАТЭ, согласно которому, у Ирана достаточно обогащенного урана для создания двух ядерных бомб, Галант сказал: «Государство Израиль стоит перед лицом растущей опасности. Мы можем быть вынуждены исполнить свой долг по защите нашей родины. Задачи трудные, а вызовы большие. Реальность, в которой мы оказались, сложна, но государство Израиль ЦАХАЛ и другие службы безопасности знают, как обеспечить защиту государства».
Тель-Авив, Иван Бабурин
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