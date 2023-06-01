В минобороны рассказали об итогах срыва атаки украинских неонацистов на Белгородскую область

В министерстве обороны России в четверг, 1 июня, заявили, что в атаке на Белгородскую область утром 1 июня участвовало до 70 украинских боевиков и 5 танков.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «С 06.05 до 06.45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетневки и Волчанска. Всего в атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз».

Ранее сегодня минобороны сообщало, что «утром 1 июня на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино». … Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков».

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»