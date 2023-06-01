Байден готов к жесткой конкуренции с Китаем «во имя ценностей»

Президент США Джо Байден в своей приветственной речи в Академии ВВС США в четверг, 1 июня, заявил, что готов к жесткой конкуренции с Китаем во имя наших друзей и ценностей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Китай и США должны иметь возможность вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов, таких как климатические изменения. Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы – во имя наших друзей и ценностей».

«США не ищут конфликта или конфронтации с Китаем», – добавил Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

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