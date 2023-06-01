Кадыров сообщил об освобождении Марьинки на 70%

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 1 июня, со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова рассказал, что совместно с подразделениями минобороны России на сегодняшний день освобождено 70% н.п. Марьинка в Донецкой области.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Штурмовым отрядам в первую очередь поставлена цель отодвинуть противника за линию досягаемости артиллерийского обстрела Донецка, чтобы обезопасить гражданское население, с чем бойцы «Ахмата» уже успешно справляются. Бои нелегкие, противник бросает достаточно серьезные силы, чтобы удержать позиции».

«За ситуацией лично следит Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, который в ходе телефонного разговора с Апты Ароновичем поинтересовался деталями и ходом проведения наступления. Такое внимание со стороны главы государства говорит о высоком внимании к подразделениям и большой ответственности за выполнение возложенных задач. Уверен, наши бойцы справятся с выполнением приказа без потерь и в срок», – подчеркнул глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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