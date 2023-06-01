Медведев рассказал о «фантастическом» уровне роста выпуска военной техники

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области в четверг, 1 июня, заявил, что Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на фантастический уровень.

На видеозаписи, размещенной на своей странице в соцсети «ВКонтакте», Медведев говорит: «Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Я не буду называть цифры по понятным причинам, тем более они разнятся. Есть еще чем заниматься, но по самым значимым вещам – снарядам, танкам, ствольной артиллерии – цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков. … Я уж не говорю о выпуске средств поражения, таких как ракеты и все остальное, что требуется сегодня».

«Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство. Я помню, какой был уровень год назад. Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени. Это больше года происходило. А наиболее передовые образцы, типа – Т-34, легендарной «Катюши», они появились вообще в 1943-1944 годах примерно».

Волгоград, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»