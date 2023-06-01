Страны БРИКС призвали к полной реализации продуктовой сделки и осудили теракты на критически важных объектах инфраструктуры

Главы МИД стран БРИКС в четверг, 1 июня призвали к полной реализации продуктовой сделки и меморандума о поставках российской продукции и осудили все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических, – сообщает РИА Новости.

В распространенном заявлении министров иностранных дел стран БРИКС, в частности, говорится: «Они (министры) призвали к полной и эффективной реализации как черноморской зерновой инициативы, так и меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по поводу продвижения российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. … Отмечается важность того, чтобы зерно и удобрения продолжали поступать тем, кто в них больше нуждается».

Кроме того, в своем заявлении главы МИД стран БРИКС осудили все теракты в отношении критически важных объектов инфраструктуры, в том числе энергетических.

«Они (министры) решительно осудили все террористические нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, и на другие уязвимые цели. … Обеспечение энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира. …Страны БРИКС призывают к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок и предсказуемого, стабильного спроса на энергию для обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии», – подчеркивается в заявлении БРИКС.

Кейптаун, Иван Бабурин

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