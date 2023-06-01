Байден заявил, что космические силы США предупреждают Киев о российских ракетных ударах

Президент США Джо Байден в четверг, 1 июня, во время выступления перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс заявил, что Соединенные Штаты предупреждают киевский режим о российских ракетных ударах, обеспечивают космическую разведку и обеспечивают связью ВСУ, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции (конфликт на Украине, прим.ред.), обеспечивая воздушные перевозки, ноу-хау в сфере логистики, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства противовоздушной обороны. Они предупреждают о ракетных нападениях, а также обеспечивают разведку космического базирования и поддерживают связь».

«Ни одна другая страна мира, всего мира, не располагает таким потенциалом поддержки (Украины), как наша», – подчеркнул президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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