США прекращают информировать Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет

Госдепартамент США заявил, что в связи с приостановкой участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Соединенные Штаты с 1 июня 2023 года прекращают передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ), – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Госдепом в четверг, 1 июня, говорится: «С 1 июня 2023 года США не будут предоставлять России телеметрические данные о запусках американских МБР и БРПЛ. Обмен такой информацией проходил в рамках ДСНВ, однако Россия отказалась встречаться в составе двусторонней консультативной комиссии для достижения договоренностей по этому вопросу. США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке. Договор ни в коем случае не требует от США таких односторонних действий, поскольку предусматривает обмен телеметрической информацией о согласованном количестве пусков».

«С 1 июня США перестают уведомлять Россию о статусе или местонахождении объектов, попадающих под действие ДСНВ, в частности, о ракетах и пусковых установках.

Также США более не будут разрешать РФ проводить инспекции на американской территории в рамках ДСНВ. Власти США отзовут уже выданные инспекторам визы и не будут выдавать новые, а также запретят пролеты инспекционных самолетов России», – говорится также в заявлении Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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