Офисы компаний британской оборонки в Киеве станут законными целями

Посол России в Великобритании Андрей Келин в четверг, 1 июня, заявил, что, если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала Келин сказал: «Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса (британской оборонной компании BAE Systems – ред.), конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их открытие когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии».

Напомним, что Владимир Зеленский 30 мая заявлял, договорился с представителями британской оборонной компании BAE Systems о создании на Украине мощностей по ремонту и производству военной продукции.

Зеленский в своем Telegram-канале тогда написал: «Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании.

Лондон, Иван Бабурин

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