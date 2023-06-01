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Пятница, 2 июня 2023, 02:44 мск

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Моравецкий: Польша Киеву Patriot не даст, но это «быстро сделают» другие страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам прошедшего 1 июня в Молдове саммита Европейского политического сообщества на брифинге в четверг, 1 июня, заявил, что Варшава передать системы ПВО Patriot Украине не может, но это готовы «быстро сделать» несколько стран обороны, – сообщает Польское радио 24 .

Отвечая на соответствующий вопрос, Моравецкий сказал: «Очень важно, чтобы страны-союзницы поделились с Украиной системами Patriot. Польша не может этого сделать, потому что сама чувствует нехватку этих комплексов ПВО, но во время встречи в Молдавии премьер-министры нескольких стран обещали поставить Patriot Украине. Есть заявления о быстрой передаче этих систем».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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