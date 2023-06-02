Евросовет пообещал странам Центральной Азии не вводить против них санкций за обход антироссийских рестрикций

Глава Европейского Совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита «Центральная Азия – ЕС» в пятницу, 2 июня, заявил, что Евросоюз обещает не подвергать рестрикциям страны Центральноазиатского региона за обход ими антироссийских санкций, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Мишель сказал: «Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстерриториальных мер. Что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям Дэвид О'Салливан уже имел возможность встретиться с представителями всех стран Центральноазиатского региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы, с одной стороны, убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой – услышать от них о последствиях наших санкций».

Следует напомнить, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что обсуждаемый сейчас 11-й пакет санкций будет содержать меры повышения эффективности предыдущих 10 пакетов. Кроме того, европейские СМИ сообщали, что ЕК предлагает странам ЕС вводить санкции против компаний третьих государств, включая Китай и страны Центральной Азии только за подозрение в поставках и реэкспорте в Россию техники и комплектующих двойного назначения.

Чолпон-Ата, Иван Бабурин

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