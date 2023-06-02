МИД России обвинил Вашингтон в «правовом волюнтаризме»

В министерстве иностранных дел России в пятницу, 2 июня, заявили, что опубликованные 1 июня Госдепартаментом США материалы по тематике Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в которых Россия вновь обвиняется в нарушении договора, не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного в Telegram-канале МИДа, говорится: «Мы неоднократно публично и по дипканалам разъясняли мотивы приостановки Россией участия в Соглашении. Приводили исчерпывающие юридические обоснования нашего решения, которое в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров. Упорное нежелание Администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону».

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия Договора только один и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». Наша страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями. Продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере», – подчеркнули на Смоленской площади.

Напомним, что накануне Госдепартамент США заявил, что в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ Соединенные Штаты с 1 июня 2023 года прекращают передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ).

Москва, Иван Бабурин

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