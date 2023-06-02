Популярное и авторитетное СМИ призвало «покончить с американской геронтократией»

Американский еженедельный журнал Newsweek в пятницу, 2 июня, реагируя на падение президента США Джо Байдена во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС днем ранее, опубликовал статью с заголовком «Пора кончать с американской геронтократией».

Автор публикации Джош Хаммер пишет: «Болезненное падение президента Байдена во время вручения дипломов выпускникам Академии ВВС подчеркивает ужасающую реальность: 80-летний житель дома 1600 по Пенсильвания-авеню, явно страдающий от изнурительного умственного и физического старения, нездоров. Зрелище физического падения главнокомандующего перед выпускниками, ни много ни мало, откровенно угнетает действующих военнослужащих и сигнализирует о национальной слабости множественным противникам Америки за рубежом».

«На Джо Байдене лежит огромная ответственность как на президенте США – он отвечает за ядерный футбол, и, в первую очередь, – за вопросы войны и мира. Его младшая помощница – вице-президент и потенциальный преемник, кудахтающая дурочка Камала Харрис, может быть совершенно невыносимой, но Байден должен уйти в отставку на благо страны. Как минимум, глупо и крайне эгоистично со стороны дряхлого болвана добиваться переизбрания в 2024 году», – подчеркивает Хаммер и продолжает: «Невероятно, но в Конгрессе 68% сенаторов в возрасте 60+. Моложе 50-ти ничтожные 10%. Это должно вызывать тревогу – на этих мужчин и женщин возложены решения по объявлению войны. Что касается Верховного суда США, то самой молодой – Эми Кони Барретт – 51 год».

«Разумеется, американская геронтократия не ограничивается политической и судебной сферами. Поскольку Америка теряет конкурентные преимущества во все большем количестве сфер, а Китай достигает беспрецедентных высот, крайне важно, чтобы на заметных должностях были более молодые», – резюмирует автор популярного американского журнала.

Вашингтон, Иван Бабурин

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