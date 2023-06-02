Глава МАГАТЭ назвал «неустойчивой и потенциально опасной» ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 2 июня, заявило, что ситуация на Запорожской АЭС остается неустойчивой и потенциально опасной, – сообщают СМИ.

МАГАТЭ распространило заявление гендиректора агентства Рафаэля Гросси, в котором говорится: «Хотя принципы (обеспечения безопасности Запорожской АЭС, – прим.ред.) получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, но получили широкую поддержку в Совете безопасности ООН, что очень обнадеживает и является важным шагом в продвижении обеспечения ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, общая ситуация на площадке остается крайне неустойчивой и потенциально опасной»

«Хрупкая ситуация с энергоснабжением на объекте продолжает вызывать глубокую озабоченность. Считаем необходимым также активизировать усилия по обеспечению более стабильных и предсказуемых внешних поставок электроэнергии, как это следует из недавно принятых пяти принципов МАГАТЭ», – заявил также Гросси.

Напомним, что ранее гендиректор МАГАТЭ предложил Совбезу ООН пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в которых говорится: «1. Не допускать атак по станции или с ее территории. 2. Не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки. 3. Не подвергать опасности энергоснабжение станции. 4. Обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции. 5. Не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы».

Вена, Иван Бабурин

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