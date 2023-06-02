В Белом доме заявили, что удовлетворили все потребности Киева для наступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 2 июня, заявил, что США уверены, что удовлетворили все потребности Украины для проведения контрнаступления.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления. Когда оно произойдет, решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты. Мы и союзники сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»