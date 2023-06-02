Из-за разногласий сторон проверка сухогрузов в рамках «зерновой сделки» не проводилась два дня

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в пятницу, 2 июня, заявил, что из-за разногласий сторон совместный координационный центр (СКЦ) 1 и 2 июня не проводил инспекций сухогрузов в Стамбуле в рамках черноморской зерновой инициативы, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель генсека ООН сказал: «В совместном координационном центре стороны не могут прийти к согласию по инспекции судов, в связи с чем 1 и 2 июня инспекция сухогрузов в Стамбуле в рамках черноморской зерновой инициативы не проводилась. В настоящий момент 20 судов находятся в портах Украины, четыре – в пути и пять на местах инспекций. Сторонам сделки необходимо прийти к договоренностям, чтобы обеспечить ее бесперебойное функционирование».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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