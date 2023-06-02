Список иноагентов пополнился политологом Дмитирем Орешкиным*, журналистами Романом Супером* и Максимом Кузахметовым*, а также двумя организациями

Министерство юстиции РФ в пятницу, 2 июня, сообщило, что в реестр иноагентов включены политолог Дмитрий Орешкин*, экс-главред «МК в Петербурге» Максим Кузахметов*, журналист Роман Супер*, издание «Проект»* и ООО «Ярновости»*.

В материалах, опубликованных на сйте ведомства, говорится, что Максим Кузахметов* «выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Заявлял о поддержке властей Украины. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации».

Политолог Дмитрий Орешкин* «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, негативно высказывался в отношении Российской Федерации. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Заявлял о поддержке властей Украины. Проживает за пределами Российской Федерации».

Роман Супер* «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов».

Издание «Проект»* «распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовало в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Создатель и главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации и включен в реестр иностранных агентов 15.07.2021. Также в реестр иностранных агентов включены некоторые сотрудники издания».

ООО «ЯРНОВОСТИ»* «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента».

*Организация/физлицо признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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