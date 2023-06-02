Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге в пятницу, 2 июня, призвал западные страны прекратить поставки оружия «на поле боя» и провести мирные переговоры, – сообщает агентство Associated Press.

В ходе общения с журналистами Ли Хуэй сказал: «Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти».

Ранее сегодня Ли Хуэй также заявлял, что конфликт в Украине зашел в тупик, поэтому сторонам «будет непросто» собраться для продуктивных переговоров, что существенно усложняет ситуацию и задачу таким посредникам, как Пекин, которые пытаются организовать заключение мирного соглашения.

«Дипломатическая миссия не принесла ощутимых результатов, но Пекин рассматривает возможность новых поездок», – сказал спецпредставитель КНР по делам Евразии.

Следует напомнить, что специальный посланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй с миссией разъяснить позицию Пекина по украинскому кризису в пятницу, 2 июня, завершил 12-дневное европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Брюссель и Россию.

Пекин, Иван Бабурин

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