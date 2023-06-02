В Белом доме надеются, что Байден успеет вовремя подписать закон, предотвращающий дефолт США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 2 июня, заявила, что президент США Джо Байден должен успеть подписать законопроект, предотвращающий дефолт до срока, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Жан-Пьер сказала журналистам: «Мы уверены, что он (законопроект, – прим.ред.) может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект. Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня».

Напомним, что американский минфин ранее называло 5 июня крайним сроком, после которого США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга.

Следует отметить, что обе палаты Конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета.

Вашингтон, Иван Бабурин

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