Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в понедельник, 5 ияюня, заявил, что на фронте впервые были замечены немецкие танки Leopard.



В своем Telegram-канале Ходаковский написал: «Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера – почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники».

Следует отметить также, что Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на источники, связанные с морской пехотой батальона «Восток», опубликовал фото танка Leopard, который, как утверждается, был брошен в ходе наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Донецк, Иван Бабурин

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