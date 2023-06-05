Белый дом планирует выделить Киеву почти 40 миллионов долларов на кибербезопасность

Госдепартамент США в понедельник, 5 июня, заявил, что администрация Соединенных Штатов готовится выделить Киеву $37 млн. на укрепление кибербезопасности Украины, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Госдепом, в частности, говорится: «США работают с Конгрессом над выделением дополнительно $37 млн. на помощь Украине в киберсфере, с учетом этого ее общий объем достигнет $82 млн. с февраля 2022 года и превысит $120 млн с 2016 года. Такого рода поддержка поможет Украине эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на угрозы в киберсфере и связанные с этим инциденты, а также лучше защитить свои объекты критически важной инфраструктуры от подобных посягательств».

«Должностные лица США и Украины в Таллине 1 июня провели встречу в рамках кибердиалога, где американская сторона подтвердила непоколебимую приверженность поддержке защиты Украины в киберсфере. Стороны обсудили роль кибербезопасности в долгосрочном развитии Украины в цифровой сфере», – сообщили также во внешнеполитическом ведомстве США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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