Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 5 июня, заявил, что в дельте реки Днепр украинские неонацисты провели разведку небольшими группами.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Как сообщает командование группировки войск «Днепр», в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем, вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр».



«Наши военные уничтожили на островах реактивную установку «Град» и около 20 человек личного состава вооруженных формирований киевского режима, еще столько же – ранены. На других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами. ВКС нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами. Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», – подчеркнул глава Херсонской области.





Геническ, Иван Бабурин

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