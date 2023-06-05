СМИ: Макрон выступает против открытия офиса НАТО в Токио

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что открытие офиса НАТО в Японии может подорвать доверие Китая к Европе, поэтому «альянсу надо ограничиться Североатлантическим регионом», – сообщает в понедельник, 5 июня, издание Financial Times.

Со ссылкой на неназванного французского чиновника издание пишет, что президент Франции считает, что «НАТО должна ограничить свою географию северной Атлантикой», а также то, что «открытие представительства НАТО в Токио может подорвать доверие к Европе со стороны Китая».

«Франция неохотно поддерживает любые инициативы, которые ведут к напряженности между НАТО и Китаем», – сообщил Financial Times собеседник, знакомый с обсуждениями этой темы в НАТО.

Кроме того, в публикации Financial Times говорится, что «для учреждения офиса НАТО в Токио необходимо единогласное согласие со стороны Североатлантического совета, таким образом, у Франции есть возможность остановить этот шаг».

«Если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку», – заявил на прошлой неделе Эмманюэль Макрон.

Париж, Иван Бабурин

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