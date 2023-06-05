Украине продлили до осени ограничение на ввоз зерна в страны Восточной Европы

Европейская комиссия в понедельник, 5 июня, приняла решение продлить до 15 сентября запрет на поставки украинского зерна в пять стран Восточной Европы, но при этом разрешила транзит через их территорию в остальные государства Евросоюза, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении Еврокомиссии, в частности, говорится: «Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины, которые конкурируют за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Чтобы предотвратить спекулятивное поведение, данное решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября. … Продление решения связано с серьезным затовариванием рынков соседних с Украиной стран зерном, что ставит под угрозу местное производство».

Напомним, что 2 мая текущего года Еврокомиссия ввела запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Брюссель, Иван Бабурин

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