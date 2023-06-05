Небензя: Москва не видит перспектив продления «черноморской инициативы»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 5 июня, на брифинге заявил, что Меморандум о понимании между Россией и ООН в рамках зерновой сделки не выполняется, и поэтому Москва не видит перспектив продления черноморской инициативы, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Мы объявили, что является условием дальнейшего продления черноморской инициативы. Это осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления».

«Западные страны говорят, что российское продовольствие и удобрения не подпадают под санкции. Но это, конечно, все лукавая позиция, потому что сами по себе продовольствие и удобрения не подпадают, зато все то, что сопряжено с экспортом этих удобрений как раз попадает. Это и фрахт, и страховка, и банковские переводы, это обслуживание сельхозтехники. Нас пытаются уверить, что эти вопросы якобы решены на Западе. На самом деле они не решены. А те одноразовые сделки, переводы денежных средств, которые удается осуществлять, не решают эту проблему системно», – подчеркнул Василий Небензя.

На вопрос: «Надежды на продление уже нет?», – российский постпред ответил: «Посмотрим, время еще есть».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»