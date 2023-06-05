Кандидат в президенты США 2024 года Роберт Кеннеди (младший) заявил, что в Белом доме 10 лет готовили войну на Украине и теперь «врут о ней», – сообщает в понедельник, 5 июня, телеканал Fox News.

В эфире телеканала Кеннеди Младший говорит: «Нам продолжают врать об украинской войне. Вашингтон ничего не хочет слышать о мирных переговорах, а данные свидетельствуют о том, что около 350 тысяч украинцев были убиты на линии фронта. Нам не рассказывают об этом. Неоконсерваторы в Белом доме 10 лет готовили эту войну».

«Нам лгали о пандемии, нам лгут о войне на Украине. Нам рассказывали истории, что мы были на Украине с гуманитарными целями, а выяснилось, что цель была свергнуть правительство и ослабить русских. …Украинцы пойманы в ловушку прокси-войны, между двумя сверхдержавами, которые вертят ситуацию в зависимости от геополитических целей и жертвуют сотнями тысяч украинцев по своему усмотрению», – заявил американский политик.

Вашингтон, Иван Бабурин

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