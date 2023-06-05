В Белом доме заявили, что сделали все возможное для вооружения Киева, осталось усилить ПВО

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 5 июня, заявил, что США с союзниками сделали все возможное для усиления украинских вооруженных сил и теперь приоритетом остается усиление систем ПВО, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ, комментируя поставки вооружений Киеву, Кирби сказал: «Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они были готовы к боям. В настоящее время приоритетом остается усиление сил ПВО Украины. США с союзниками, конечно, не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым приоритетом. Но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся сейчас. Скажу лишь, что эти вооружения остаются на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине».

Следует отметить, что говоря о том, почему США не поддерживают нападения Киева на территории России, Кирби сказал: «Мы не хотим столкнуться с еще большей эскалацией».

Вашингтон, Иван Бабурин

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