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NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июня 2023, 23:56 мск

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В Белом доме заявили, что сделали все возможное для вооружения Киева, осталось усилить ПВО

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 5 июня, заявил, что США с союзниками сделали все возможное для усиления украинских вооруженных сил и теперь приоритетом остается усиление систем ПВО, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ, комментируя поставки вооружений Киеву, Кирби сказал: «Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они были готовы к боям. В настоящее время приоритетом остается усиление сил ПВО Украины. США с союзниками, конечно, не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым приоритетом. Но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся сейчас. Скажу лишь, что эти вооружения остаются на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине».

Следует отметить, что говоря о том, почему США не поддерживают нападения Киева на территории России, Кирби сказал: «Мы не хотим столкнуться с еще большей эскалацией».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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