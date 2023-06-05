Минобороны РФ предложило оповещать граждан о мобилизацию путем СМС-рассылки

Минобороны России предложило внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.

В проекте постановления, опубликованном в понедельник, 3 июня, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в частности, говорится: «Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг».

«Изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Иван Бабурин

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