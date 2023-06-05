Лавров: Запад вывесил нацистские знамена и выпустил «вскормленного» в русофобском ключе режим Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане по случаю ее 80-летия в понедельник, 5 июня, заявил, что Запад поставил под «ружье» почти всю Европу, вывесил нацистские знамена и лозунги и выпустил вперед режим Зеленского, – сообщается на сайте российского МИДа.

В ходе своего выступления перед российскими военнослужащими Лавров сказал: «Вы – люди, которые сейчас занимают умы всего человечества. Вы в курсе планов, которые Запад не просто вынашивает, а открыто объявил в отношении нашей страны. Точно также как это было при Наполеоне, Гитлере. Поставили под «ружьё» почти всю Европу, вывесили нацистские знамена и лозунги. Только на это раз выпустили вперёд режим Зеленского, который «вызревал», «вскармливался» Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться».

«Ваши товарищи вместе с другими участниками специальной военной операции из вооруженных сил, из частных военных кампаний, из Росгвардии, из добровольческих ополчений – все, о ком говорил Президент В.В.Путин, все заслуживают самых высоких слов благодарности. Они, как и в XIX-XX веках, отдают свои жизни за то, чтобы отстоять право на свободу и безопасность нашей страны, за верность своей культуре, традициям, за право жить в соответствии с этими традициями для наших детей и внуков. Дай Бог еще долгие поколения!», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Душанбе, Иван Бабурин

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