Лавров: Наш мощный генетический код: мы – единый, многонациональный народ

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане по случаю ее 80-летия в понедельник, 5 июня, заявил, что со времен СССР в нас сохранился мощный генетический код. Мы – единый, многонациональный народ, – сообщается на сайте российского МИДа.

В ходе своего выступления Лавров сказал: « Мы, в отличие от США никогда никого не «перемалывали» в свою русскую культуру. Она всегда была гостеприимной для всех народов, которые присоединялись к царской империи и к Советскому Союзу. Всегда сохранялись языки. Недавно Президент России В.В.Путин рассказывал, какое количество у нас этносов и, соответственно, языков. Потрясающие, колоритные, яркие танцы и песни. Не получилось у них «натравить» малые народы на государствообразующий русский народ. … Во-первых, мы видим провокации, да еще и с «мечом», с которыми к нам из-за границы «ходят». Во-вторых, у нас за последние годы, да, наверное, еще со времен Советского Союза, сохранился мощный генетический код. Мы – единый, многонациональный народ. Служим ему каждый на своем месте. Давали присягу».

«Я с огромным уважением отношусь к воинскому труду. Стараемся на основе материальных гарантий, которые наши вооруженные силы делают «на земле» в виде наших оборонительных действий, подготовки к любым развитиям событий, особенно сейчас в период специальной военной операции, в дополнение к шагам по отстаиванию Родины, ее чести, достоинства и будущего, опираясь на эти достижения, делаем все, чтобы в мире не было несправедливости», – подчеркнул глава российского МИДа.

Душанбе, Иван Бабурин

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