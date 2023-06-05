Лавров: Не было бы счастья, да несчастье помогло

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане по случаю ее 80-летия в понедельник, 5 июня, говоря о сплочении народа в условиях развязанной против России войны, заявил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло», – сообщается на сайте российского МИДа.

Говоря о причинах СВО Лавров сказал: «Что действительно произошло в результате развязанной против нас войны, когда начали создавать угрозы прямо на наших границах, не оставив нам другого выбора, кроме как защищать свою безопасность и тех людей, являющихся частью нашей истории и культуры, чьи предки столетиями жили на землях, где стали запрещать говорить на русском языке и требовать выкрикивать нацистские лозунги. У нас не было другого выхода».

«То, что они сделали, это сплотило нас еще больше. Если и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг нас, прежде всего на Украине, то сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». У нас есть такая пословица», – отметил глава российской дипломатии.

Душанбе, Иван Бабурин

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