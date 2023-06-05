Минобороны России в ночь на вторник, 6 июня, сообщило, что российские вооруженные силы на Южно-Донецком направлении уничтожили 1 500 украинских военных и восемь немецких танков «Leopard».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны, говорится: «В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1 500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, 3 колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин».

Москва, Иван Бабурин

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