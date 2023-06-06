Сальдо – «клике Зеленского»: Теракт на ГЭС – последний гвоздь в ваш гроб

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обратился к «клике Зеленского» и заявил, что теракт на Каховской ГЭС станет последним гвоздем в гробе, который «строит» для себя киевский режим.

В своем Telegram-канале глава региона написал: «Хочу сейчас обратиться к так называемому руководству украинского государства, которое насаждено англосаксами. Смотрите, что вы наделали и покажите это людям Украины. Это вы спасаете нас? Вы делаете это, чтобы мы остались без продовольствия. Этого не будет. Нам хватит продовольствия, потому что с нами вся Россия. Я хочу еще раз напомнить: ребята – наши ребята – смотрите, что они делают: они обманывают вас. Держат всех нас за лохов и думают, что таким образом они смогут одолеть ту справедливость, которой сейчас добивается Россия. Это исконно русские земли, это исконно наша земля. Пожалуйста – помните об этом. Мы вместе, мы родные люди. Давайте объединимся, повернёмся в другую сторону и освободимся от этого нашествия, от всей той швали, что там собралась».

«Обращаюсь к клике Зеленского: это последний гвоздь в тот гроб, который вы себе строите. Все, шоу закончилось. У нас назад дороги уже нет – только вперед. Мы освободим всех», – заявил Владимир Сальдо.

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»