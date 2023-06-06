Гутерриш срочно направил гумпомощь в районы пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС и призвал прекратить огонь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге во вторник, 6 июня, в связи с теркатом, совершенным киевским режимом на Каховской ГЭС, призвал к прекращению атак на объекты гражданской инфраструктуры, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Гутерриш сказал: «В результате случившегося на Каховской ГЭС пострадало огромное число близко расположенных регионов. ООН в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы».

«Разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для и без того находящейся в сложной ситуации Запорожской АЭС. Это угроза и без того подвергающейся опасности Запорожской АЭС – крупнейшей АЭС в Европе», – добавил генсек ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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