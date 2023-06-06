Захарова задала вопрос «мировому сообществу» о терактах на Каховской ГЭС и «Северном потоке»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 6 июня, задала вопрос «мировому сообществу», как так получается, что в разрушении Каховской ГЭС Россию обвинили менее, чем за два часа после ЧП, а разобраться с терактом на «Северном потоке» не могут разобраться почти год.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Теперь вопрос к мировому сообществу: вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с «Северным потоком»? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат».

Москва, Иван Бабурин

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