МИД РФ назвал спланированным терактом разрушение украинскими неонацистами Каховской ГЭС и созвал Совбез ООН

Министерство иностранных дел России во вторник, 6 июня, заявило, что разрушение Украиной Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом и объявило о созыве Совбеза ООН для осуждения преступных деяний киевского режима.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС».

«Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций. Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности», – заявили на Смоленской площади.

В российском МИДе также подчеркнули, что «Россия решительно осуждает разрушение Украиной Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Разрушение Каховской ГЭС было заранее и целенаправленно спланировано Киевом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления».

Ранее сегодня постпред России при ООН Василий Небензя на брифинге заявил о созыве Совбеза по ситуации на Каховской ГЭС.

«Мы срочно запросили заседание СБ ООН. Но точное время сказать не могу», – сказал журналистам российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»