Министерство иностранных дел России во вторник, 6 июня, вызвало посла Бельгии в Москве Марка Михельсена заявило ему решительный протест в связи с применением 22 мая оружия бельгийского производства украинскими диверсионными группировками в Белгородской области.

В заявлении российского МИДа, в частности, говорится: «6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Марк Михельсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая».

«Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований», – подчеркнули на Смоленской площади и призвали Брюссель «не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

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